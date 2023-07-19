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28 Temmuz Aşure Günü hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı / Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023
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28 Temmuz Aşure Günü hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı / Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?

"Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Hicri takvime göre Muharrem ayı içerisinde idrak edilen bu özel günde ibadetlerin yanı sıra aşure pişirmek de gündemde olacak. Bu noktada, Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? soruları da gündeme getiriliyor. İşte, Aşure günü hakkında merak edilenler...

"Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı Muharrem ayının 10. günü olan "Aşure Günü" 28 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bu özel günde ibadetlerin yanı sıra aşure pişirmek de gündemde olacak. İşte, Aşure günü hakkında tüm detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69)

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.

Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe 'Âşura' denir. İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem'in tövbesi bu ayda kabul olunmuş, Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşu bu ayda gerçekleşmiş, Hz. İbrahim ateşten bu ayda kurtulmuştur.

Hz. Eyyüb bu ayda şifa bulmuş, evlat acıyla yanıp kavrulan Hz. Yakub Hz. Yusuf'a bu ayda kavuşmuştur. Hz Muhammed'in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ayda verilmiştir.

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