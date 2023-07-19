28 Temmuz Aşure Günü hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı / Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?

"Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı Muharrem ayının 10. günü olan "Aşure Günü" 28 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bu özel günde ibadetlerin yanı sıra aşure pişirmek de gündemde olacak. İşte, Aşure günü hakkında tüm detaylar...