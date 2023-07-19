Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Yapılacak ibadetler neler? Okunacak Arapça, Türkçe DUA ve ZİKİRLER

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, İslam dini için büyük öneme sahip olan bu kutsal ayda dualar ve zikirler özel bir önem kazanıyor. 19 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başlayan Muharrem ayı, içerisinde aşure gününü de barındırarak müminler için özel bir fırsat sunuyor. Bu kıymetli ayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, Muharrem ayı ibadetleri ve duaları hakkında araştırmalara başladı. Peki Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar ve zikirler neler?

Kur'ân-ı Kerîm'de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir.

Efendimiz Resûl-i Ekrem (SAV) haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır.