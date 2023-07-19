Manisa'da makilik yangını: 5 dönüm alan zarar gördü
Manisa'da sabah saatlerinde mermer ocağının yakınındaki makilik alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü.
Bölgeye, 1 söndürme helikopteri, Alaşehir Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Alaşehir Belediyesi Fen İşleri sevk edildi.
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