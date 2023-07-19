İstanbul'da minibüslere denetim! Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane: Göbeğim var!
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüslere yönelik denetim yaptı. Bir minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını anlattı. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.
Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.
Denetimler sırasında durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir, göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takmadığını belirtti.
Sürücüye 436 lira para cezası kesildi.
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