19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da minibüslere denetim! Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane: Göbeğim var!

İstanbul'da minibüslere denetim! Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane: Göbeğim var!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
ABONE OL
İstanbul’da minibüslere denetim! Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane: Göbeğim var!

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüslere yönelik denetim yaptı. Bir minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını anlattı. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim yapıldı...

Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.

Denetimler sırasında durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir, göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takmadığını belirtti.

Sürücüye 436 lira para cezası kesildi.

Denetimler sırasında 4 sürücüye toplamda 4 bin 939 lira para cezası kesildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA