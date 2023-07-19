İstanbul’da minibüslere denetim! Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane: Göbeğim var!

Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.