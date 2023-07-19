Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir? Muharrem ayının fazileti neler, ne oldu?
19 Temmuz Çarşamba (bugün) günü Müslümanlar için özel bir anlam taşıyan Muharrem ayı başladı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen bu mübarek ay, peygamberlerin hayatında birçok önemli olayın gerçekleştiği bir dönem olarak biliniyor. Peki Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir? Muharrem ayının fazileti neler, ne oldu?
Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Günümüzde Miladi takvim kullansa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Bu nedenle Hicri Yılbaşına dair detaylar araştırılıyor. Peki Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir? Muharrem ayının fazileti neler, ne oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...
HİCRÎ TAKVİM NE DEMEK?
Hicrî takvim, adından da anlaşılacağı üzere Hz. Muhammed'in (sav) Mekke'den Medine'ye yaptığı yolculuğuna yani hicret olayına dayanır ve bu vakıayı başlangıç kabul eder. Hicret olayı, İslam devletinin güçlü temeller üzerinde bina edilmesi ve yüce dinimizin sınır ötesine taşınması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla İslam tarihinde yaşanmış bu denli önemli olay milat kabul edilmiş, Müslümanların bütün uygulamaları bu hadisenin yaşandığı tarihe göre düzenlenmiştir.
HİCRÎ TAKVİM KAÇ AYDAN İBARETTİR?
Arapçada ay kelimesinin karşılığı "kamer" olduğu ve hicrî takvim de ayın hareketleri esas alınarak düzenlendiği için diğer adı da kamerî takvimdir. Bir sene miladî takvimdeki gibi 12 aydan ibarettir. Ancak bir hicrî yıl, 354-355 günden ibaret olduğu için güneş hareketlerine bağlı olan miladî seneye göre daha kısadır.
MUHARREM AYI ÖNEMİ NEDİR?
Muharrem kelimesi sözlükte "haram olan, yasak kılınan" anlamına gelmektedir. Haram aylardan biri olduğu için bu aya muharrem adının verildiği düşünülmektedir. Muharrem ayı hicrî yılın başlangıcı olmasının yanı sıra Peygamber Efendimiz'in (sav) torunu Hz. Hüseyin ve taraflarının şehit edilmesi yani Kerbelâ Hadisesi'ne şahit olması ve aşure şenliklerine ev sahipliği yapması açısından da önemlidir. Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutmak, Resulullah'ın (sav) özellikle tavsiye ettiği ve uyguladığı bir sünnettir. Muharrem orucunun önemi ile alakalı olarak şöyle bir hadis-i şerif nakledilmektedir:
MUHARREM AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an'da kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda barış içinde yaşanması, savaş yapılmaması ile ilgili İslam öncesi ve sonrası kurallar mevcuttur. Muharrem ayı, hicrî kamerî yılın birinci ayıdır.
HİCRİ YILBAŞI HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?
Hicri takvime göre Muharrem ayı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kapsamda, 18 Temmuz Salı günü yılın son günü olurken güneş battıktan sonra yeni yıla girilmiş olacak.
HİCRİ TAKVİME GÖRE ÖNEMLİ GÜNLER
Hicri Yılbaşı: 19 Temmuz 2023 Çarşamba
Aşure Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma
Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı
MUHARREM AYINDA NE OLMUŞTUR?
Muharrem ayında ne olmuştur sorusu sık soruluyor. Muharrem ayının ilk günü hicri yılın ilk günüdür. İslam dünyası için dönüm noktası sayılan Hicret hadisesi, Muharrem ayının ilk gününde gerçekleşmiştir. Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin bollaştığı bir aydır. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure günüdür. Mübarek ve bereketli bir gündür. Hz. Hüseyin ile aile fertlerinin 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Kerbelâ'da şehid edilmesi üzerine muharrem ayı başka bir anlam kazanmış, bir matem günü olmuştur.
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- Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir? Muharrem ayının fazileti neler, ne oldu?
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