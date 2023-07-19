İstanbul’da dehşete düşüren olay! 14 yaşındaki çocuk evdeki kavgadan korkup camdan atladı

Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Arbede sırasında hamile olduğu öğrenilen kadın, karnına gelen darbe nedeniyle fenalaştı. Bu sırada korkan 14 yaşındaki kız çocuğu, evin camını açarak kendini aşağı attı. Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü.