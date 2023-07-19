İstanbul’da dehşete düşüren olay! 14 yaşındaki çocuk evdeki kavgadan korkup camdan atladı
Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. İddiaya göre bir evde aile arasında çıkan kavgada panikleyen 14 yaşındaki çocuk 2. kattan aşağı atladı. Şans eseri bir iş yerinin tabelasının üzerine düşen çocuk olayı yara almadan atlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saat 21.30 sularında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Arbede sırasında hamile olduğu öğrenilen kadın, karnına gelen darbe nedeniyle fenalaştı. Bu sırada korkan 14 yaşındaki kız çocuğu, evin camını açarak kendini aşağı attı. Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü.
Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bir yandan da çocuğun atlamaması için çaba sarf etti. Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine dairedekiler, çocuğu çekerek içeri aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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