Denizli’de korkunç kaza! Kaldırıma çarpan otomobil fabrika bahçesine uçtu: 2 ölü

Kaza, saat 06.30 sıralarında Buldan Şehir Kabristanı yakınlarında meydana geldi. Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki tarlalarına gitmek için kendisi gibi tekstil işçisi olan arkadaşı Fevzi Maden ile yola çıkan Adem Uzuner'in kullandığı 20 RK 609 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptı.