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Denizli'de korkunç kaza! Kaldırıma çarpan otomobil fabrika bahçesine uçtu: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Denizli’de korkunç kaza! Kaldırıma çarpan otomobil fabrika bahçesine uçtu: 2 ölü

Feci kaza, sabah saatlerinde Denizli'de meydana geldi. Kaldırıma çarpıp, 10 metre yükseklikten tekstil fabrikasının bahçesine düşen otomobilin sürücüsü 45 yaşındaki Adem Uzuner ile arkadaşı Fevzi Maden, hayatını kaybetti. İşte korkunç kazanın detayları...

Kaza, saat 06.30 sıralarında Buldan Şehir Kabristanı yakınlarında meydana geldi. Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki tarlalarına gitmek için kendisi gibi tekstil işçisi olan arkadaşı Fevzi Maden ile yola çıkan Adem Uzuner'in kullandığı 20 RK 609 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptı.

Savrulan otomobil, 10 metre yükseklikten yol kenarındaki tekstil fabrikasının bahçesine uçtu. Otomobildeki Uzuner ile Maden, hayatını kaybetti. Cenazeler, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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