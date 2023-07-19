Adana’da eski sevgili dehşeti! Son kez konuşmak istedi akaryakıt istasyonunda kabusu yaşattı

Kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunan Sibel K., polise, Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirterek, "Yolda yürüyordum, aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim, yakıt alacağını söyleyerek istasyona girdi ve boğazıma bıçak dayadı. Bana, 'Benden ayrılırsan, seni öldürürüm' dedi. Uyuşturucu bağımlısı, onu istemiyorum" dedi.