Adana’da eski sevgili dehşeti! Son kez konuşmak istedi akaryakıt istasyonunda kabusu yaşattı
Dehşete düşüren olay öğlen saatlerinde Adana'da meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 39 yaşındaki Bilal Saygılı, eski sevgilisi 26 yaşındaki Sibel K.'yi, son kez konuşma bahanesiyle aracına bindirip, akaryakıt istasyonuna gitti. Pompaların bulunduğu bölgede aracını park eden Saygılı, Sibel K.'nin boğazına bıçak dayayıp, "Benden ayrılırsan, seni öldürürüm" diyerek rehin aldı. Polis, ikna edemediği Saygılı'yı, bir anlık dalgınlığından faydalanıp gözaltına aldı. İşte eski sevgili kabusunun ayrıntıları...
Adana'da yaşanan olay, saat 12.00 sularında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir süre önce Sibel K., madde bağımlısı olduğu öne sürülen sevgilisi Bilal Saygılı'dan ayrıldı. Saygılı, öğle saatlerinde Sibel K.'yi sokakta görünce son kez konuşmak istedi.
Başta tereddüt eden Sibel K., Saygılı'nın kullandığı 01 RU 896 plakalı kamyonetine bindi. Saygılı, yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, Sibel K.'nin boğazına dayayıp, tehditler savurmaya başladı.
AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ
İstasyon çalışanları, durumu fark edip, polise ihbarda bulundu. Akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri, aracın etrafını çevirip, Saygılı'yı ikna etmeye çalıştı.
Boğazına bıçak dayanan Sibel K. ise ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Polis, Saygılı'yı bir anlık dalgınlığından yararlanıp, etkisiz hale getirdi.
Kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunan Sibel K., polise, Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirterek, "Yolda yürüyordum, aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim, yakıt alacağını söyleyerek istasyona girdi ve boğazıma bıçak dayadı. Bana, 'Benden ayrılırsan, seni öldürürüm' dedi. Uyuşturucu bağımlısı, onu istemiyorum" dedi.
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