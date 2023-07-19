2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua! Türkçe, Arapça okunuşu...

HİCRİ YILBAŞI NAMAZI NASIL KILINIR?

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatte bir selam vererek 6 rekat Namaz kılınır.

Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.



"Niyet eyledim ya Rabbi senin rızai şerifin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise , bu hakkın ödenmesi için, Allahu Ekber …"



1. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayetül kürsi, 11 İhlası şerif,

2. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif.

3. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Elhakümüttekasür , 11 İhlası şerif.

4. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif

5. Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kafirun, 11 İhlası şerif.

6. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif, okunur.