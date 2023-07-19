2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua! Türkçe, Arapça okunuşu...
"Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı müslüman alem tarafından araştırılıyor. Hicri yılbaşı tarihi Kurban Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte gündeme geldi. Bu önemli günde yapılacak ibadetler ise merak konusu oldu. Peki, Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? 2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? İşte, detaylar...
"Hicri Yılbaşında hangi namaz kılınır, yapılacak ibadetler nelerdir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hicri yılbaşı bu yıl 19 Temmuz akşamı idrak edilecek. Pek çok kişi bu önemli günü dua ve ibadetlerle geçirecek. İşte Hicri yılbaşı namazının kılınışı ve okunacak dualar...
HİCRİ YILBAŞI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel'ısmete minesseytânirracîm. Vel'avne alâ hâzihinnefsil'emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel'celâli vel'ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.
HİCRİ YILBAŞI DUASI ANLAMI,MEALİ
Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)'in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah'im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah'ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)'e, aline, ashabina, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.
HİCRİ YILBAŞI NAMAZI NASIL KILINIR?
Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatte bir selam vererek 6 rekat Namaz kılınır.
Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.
"Niyet eyledim ya Rabbi senin rızai şerifin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise , bu hakkın ödenmesi için, Allahu Ekber …"
1. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayetül kürsi, 11 İhlası şerif,
2. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif.
3. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Elhakümüttekasür , 11 İhlası şerif.
4. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif
5. Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kafirun, 11 İhlası şerif.
6. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif, okunur.
NAMAZDAN SONRA DUA EDİLİR
Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10'uncu gün aşure pişirmek faziletli ibadetlerdendir.
Bunun yerine getirenlerin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizle cennete girecekleri ümit edilir.
Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10'uncu günleri oruç tutmalıdırlar.
Resulullah Efendimiz 9'ncu günü seferde bulunuyorlardı. o bakımdan yalnız onuncu günü oruç tutmuşlar ve " sağ olursak gelecek sene 9'ncu günü de tutarız" buyurmuşlardır.
Muharrem ayı 9 ve 10. günü teheccüd vakti kılınacak namaz
Muharrem'in 9. ve 10. geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9. 10. geceleri teheccüd vaktinde rızai ilahi için 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 50 şer İhlası şerif okunur.
Teheccüd vakti: Öğle vakti gündüzün hagi saatinde giriyorsa, gecenin o satinde de teheccüd vakti girmiş olur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS AÇIKLANDI MI? 2023 YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr
- MUHARREM AYI - HİCRİ YILBAŞI RESİMLİ MESAJLAR 2023 | En yeni, dualı, hadisli, kısa, uzun Muharrem Ayı mesajları ve sözleri...
- Hangisi esas olarak aruz ölçüsünün "feilatün, feilatün, feilatün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır?
- Şirinler adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır?
- SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası yer değiştirme, atama kura çekim tarihi...
- Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?
- Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?
- Öğretmen yer değişikliği takvimi son dakika 2023! İller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? mebbis.meb.gov.tr
- 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! Zamlı miktar açıklandı! e-Devlet'ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!
- Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu, oyuncuları...
- BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- TFF Süper Lig yeni sezon fikstür açıklandı mı 2023? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi tarihte?