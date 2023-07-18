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Aydın’da sahipsiz eşek sürücülere zor anlar yaşattı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Aydın’da sahipsiz eşek sürücülere zor anlar yaşattı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde en işlek cadde ve bulvarlarda saatlerce dolaşan sahipsiz eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde saatlerce dolaşan eşeği gören kimi vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak eşeği görüntülerken, kimileri de hayvanın kendilerine ürküp zarar verebileceğini düşünerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen ekipler eşeği yakalayarak barınağa götürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde hem yaya hem de araç trafiğinin en yoğun olduğu yerlerde gezen ve nereden geldiği bilinmeyen sahipsiz eşek araç trafiğini tehlikeye attı.

Araç sürücüleri gördükleri manzara karşısında şaşırırken, kaza yapmamak için kontrollü şekilde eşeğin yanından geçtiler.

Kent genelinde saatlerce dolaşan eşeği gören kimi vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak eşeği görüntülerken, kimileri de hayvanın kendilerine ürküp zarar verebileceğini düşünerek bölgeden uzaklaştı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Eşeğin en son görüldüğü yere gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri eşeği yakalayarak muhafaza altına alarak barınağa götürdü.

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