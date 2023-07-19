Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Hicri Yılbaşı hangi gün? Muharrem ayının 10. günü...
"Muharrem ayı ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Muharrem ayı, Aşure gününü de içerisinde bulundurması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. 2023 Hicri Yılbaşı aynı zamanda Muharrem ayının da başlangıcı oluyor. Peki, "Hicri Yılbaşı ne zaman idrak edilecek?", "Aşure günü ne zaman?" İşte, haberin detayları...
"Muharrem ayı, aşure günü ne zaman?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılıyor. idrak Muharrem ayı ibadetlerini yerine getirmek isteyen hem de aşure geleneğini devam ettirmek isteyen vatandaşlar, Muharrem ayının tarihini araştırmaya başladı. İşte, 2023 Muharrem ayı takvimi...
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.
HİCRİ YILBAŞI ÖNEMİ NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, Hicri yılbaşı başlığının altında şu ifadelere yer verilmiştir:
"Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.
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