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Adana'da miras kavgasında kan aktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Adana’da miras kavgasında kan aktı

Adana'da iki kardeş arasında çıkan miras kavgasında kan aktı. Kavga sırasında taraflardan biri ağabeyleri tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralanan Hasan Akgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Hasan Akgül, miras nedeniyle kavga ettiği ağabeyleri Serdal ve Recep Akgül tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Akgül, iddiaya göre ağabeyleri Serdal ve Recep Akgül ile miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hasan Akgül, ağabeyleri tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Akgül, buradaki ilk müdahale sonrasında Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan Hasan Akgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Serdal ve Recep Akgül kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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