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Sakarya'da şap hastalığı tehlikesi! Karantinaya geçildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Sakarya’da şap hastalığı tehlikesi! Karantinaya geçildi

Sakarya’nın Akyazı, Karasu ve Ferizli ilçelerinde şap hastalığı şüphesiyle numune alınan büyükbaş hayvanların testlerinin pozitif çıkması üzerine kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akyazı, Ferizli ve Karasu'da bazı büyükbaş hayvanların şap hastalığı belirtisi taşıması üzerine söz konusu hayvanlar ve çeşitli ahırlardan numuneler aldı.

Yapılan analizler neticesinde ise Akyazı ilçesi Kumköprü Mahallesi'nde 2 işletmede, Karasu Aziziye Mahallesi'nde 1 işletmede, Ferizli Sinanoğlu Mahallesi'nde 1 işletmede şap hastalığına rastlandı. Bu durum üzerine kısmi olarak karantina uygulaması başlatıldı. Sakarya Besiciler ve Tavukçular Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman, endişe edici bir durum olmadığını ve alınan tedbirler sonrasında normale döneceğini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN HASTALIĞIN YAYILMADAN ÖNLEM ALINMASI"
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin duruma hemen müdahale ettiğini söyleyen Halit Karaduman, "Müdahale neticesinde kısmi karantina başladı. Bütün ilçelerde tarım ilçe müdürlükleri talimatıyla bütün besihaneler, hayvan sahipleri aranarak, şap aşılar devam ettiriliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an hayvan pazarlarımız açık, esnafımız ticaretine devam ediyor" dedi.

Şap hastalığının hayvanın ağız, burun bölgesi ve tırnak aralarında yara oluşumuna sebep olduğunu ifade eden Karaduman, "Ağızda, dilde yara olduğundan dolayı hayvan yem yemez. Yemediği zaman zayıflamaya başlar, kilo kaybına başlar. Bu da üreticinin zararı oluyor. İnsana kesinlikle bulaşıcı bir etkisi yoktur. Böyle bir vaka görünürse il müdürlükleri veya tarım ilçe müdürlüklerine bildirilmesi, bildirildikten sonra gereken müdahale yapılır. Önemli olan hastalığın yayılmadan önlem alınması. Akyazı'da yapıldığı gibi ilk yakalandığı an müdahale edildi. Onun da yayılacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

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