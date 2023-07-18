Sakarya’da şap hastalığı tehlikesi! Karantinaya geçildi

Şap hastalığının hayvanın ağız, burun bölgesi ve tırnak aralarında yara oluşumuna sebep olduğunu ifade eden Karaduman, "Ağızda, dilde yara olduğundan dolayı hayvan yem yemez. Yemediği zaman zayıflamaya başlar, kilo kaybına başlar. Bu da üreticinin zararı oluyor. İnsana kesinlikle bulaşıcı bir etkisi yoktur. Böyle bir vaka görünürse il müdürlükleri veya tarım ilçe müdürlüklerine bildirilmesi, bildirildikten sonra gereken müdahale yapılır. Önemli olan hastalığın yayılmadan önlem alınması. Akyazı'da yapıldığı gibi ilk yakalandığı an müdahale edildi. Onun da yayılacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

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