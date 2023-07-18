Sakarya'da şap hastalığı tehlikesi! Karantinaya geçildi
Sakarya’nın Akyazı, Karasu ve Ferizli ilçelerinde şap hastalığı şüphesiyle numune alınan büyükbaş hayvanların testlerinin pozitif çıkması üzerine kısmi karantina uygulaması başlatıldı.
Yapılan analizler neticesinde ise Akyazı ilçesi Kumköprü Mahallesi'nde 2 işletmede, Karasu Aziziye Mahallesi'nde 1 işletmede, Ferizli Sinanoğlu Mahallesi'nde 1 işletmede şap hastalığına rastlandı. Bu durum üzerine kısmi olarak karantina uygulaması başlatıldı. Sakarya Besiciler ve Tavukçular Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman, endişe edici bir durum olmadığını ve alınan tedbirler sonrasında normale döneceğini söyledi.
"ÖNEMLİ OLAN HASTALIĞIN YAYILMADAN ÖNLEM ALINMASI"
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin duruma hemen müdahale ettiğini söyleyen Halit Karaduman, "Müdahale neticesinde kısmi karantina başladı. Bütün ilçelerde tarım ilçe müdürlükleri talimatıyla bütün besihaneler, hayvan sahipleri aranarak, şap aşılar devam ettiriliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an hayvan pazarlarımız açık, esnafımız ticaretine devam ediyor" dedi.
Şap hastalığının hayvanın ağız, burun bölgesi ve tırnak aralarında yara oluşumuna sebep olduğunu ifade eden Karaduman, "Ağızda, dilde yara olduğundan dolayı hayvan yem yemez. Yemediği zaman zayıflamaya başlar, kilo kaybına başlar. Bu da üreticinin zararı oluyor. İnsana kesinlikle bulaşıcı bir etkisi yoktur. Böyle bir vaka görünürse il müdürlükleri veya tarım ilçe müdürlüklerine bildirilmesi, bildirildikten sonra gereken müdahale yapılır. Önemli olan hastalığın yayılmadan önlem alınması. Akyazı'da yapıldığı gibi ilk yakalandığı an müdahale edildi. Onun da yayılacağını zannetmiyorum" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gazi Üniversitesi taban puanları ve bölümleri 2023! Gazi Üniversitesi 2-4 yıllık bölüm kontenjanları!
- Ankara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2023 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
- 'Kharoon' sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Türkiye'de termometreler zirveyi görecek! Yarından itibaren...
- Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 | Hacettepe Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler, kontenjanları ve başarı sıralaması!
- İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...
- LGS tercih sonuç ekranı 2023 | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri bitti mi, hangi tarihte bitecek?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- YKS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? TYT-AYT-YDT ÖSYM sonuç ekranı | Üniversite sınavları ne zaman erişime açılacak?
- Emekliye zam sonrası maaşa ek 8.500 TL! 4A, 4B, 4C'liye çifte kazanç kapısı açıldı! Son 2 hafta tek yapmanız gereken...
- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
- 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023?
- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi