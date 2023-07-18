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Bursa’da fabrika yangını! 3 işçi dumandan etkilendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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Bursa’da fabrika yangını! 3 işçi dumandan etkilendi

Bursa'da bir fabrikada kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik ve ısı ekipmanları üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada saat 13.30 sularında yangın çıktı.

Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangını fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında 3 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, işçilere ayakta müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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