İstanbul’da sevgilisini öldürüp parçalara ayırmıştı... O caninin ifadesi kan dondurdu: 45 dakika boyunca...

3 YILDIR BİRLİKTELERMİŞ

Yaklaşık 3 yıldır sevgili olduğu Umıda Tulyaganova'nın son zamanlarda tavırlarının değiştiğini, kendisini başka bir erkekle yakaladığını vurguladı. "Kendisiyle tanıştığımızdan itibaren onun elini hiç bırakmamıştım. Olayın olduğu gün ben kendisini başka bir erkekle birlikte uygunsuz bir şekilde yakaladım, bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Tartışma yaklaşık 5 ya da 6 saat sürdü, daha sonra kavgaya dönüştü. Balkon kapısı açık kalsın diye önüne taş koymuştuk. İkimiz kavgaya başlayınca birlikte yere düştük, balkon kapısının oradaydık. Önce Umıda taşı alıp bana vurmak istedi, ancak ben ondan daha hızlı davrandım. Taşı aldım ve ona vurdum" açıklaması yaptı.