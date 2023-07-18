İstanbul’da sevgilisini öldürüp parçalara ayırmıştı... O caninin ifadesi kan dondurdu: 45 dakika boyunca...
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp kollarını gövdesinden ayıran ve buzdolabına koyan 61 yaşındaki Rıza Beler ilk kez hakim karşısına çıktı. Beler'in dehşet dolu savunması kan dondurdu: 45 dakika boyunca...
Türkiye'nin konuştuğu vahşet İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. 61 yaşındaki Rıza Beler, 3 yıldır birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürdükten sonra parçaladı. Bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kan donduran cinayeti anlattı.
3 YILDIR BİRLİKTELERMİŞ
Yaklaşık 3 yıldır sevgili olduğu Umıda Tulyaganova'nın son zamanlarda tavırlarının değiştiğini, kendisini başka bir erkekle yakaladığını vurguladı. "Kendisiyle tanıştığımızdan itibaren onun elini hiç bırakmamıştım. Olayın olduğu gün ben kendisini başka bir erkekle birlikte uygunsuz bir şekilde yakaladım, bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Tartışma yaklaşık 5 ya da 6 saat sürdü, daha sonra kavgaya dönüştü. Balkon kapısı açık kalsın diye önüne taş koymuştuk. İkimiz kavgaya başlayınca birlikte yere düştük, balkon kapısının oradaydık. Önce Umıda taşı alıp bana vurmak istedi, ancak ben ondan daha hızlı davrandım. Taşı aldım ve ona vurdum" açıklaması yaptı.
"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMEDİM"
Özbek uyruklu kadının kafasına 7 kez daha vurduğunu söyleyen Rıza Beler kan donduran vahşeti tek tek anlattı:
"7 kez daha taşla vurdum. Cinnet getirmişim. Parçalama kısmını asla hatırlamıyorum. Olaydan sonra 3 saat evde kaldım. Dışarı çıktığımda kız kardeşimi aradım. Ona ben kötü bir şey yaptım dedim. Eve getirip cesedi gösterdim. Pişmanım. Allah'a şükür şimdiye kadar hiçbir psikolojik tedavi görmedim."
KARDEŞİNİ EVE GÖTÜRMÜŞ…
Sanığın kardeşi Saadet Özdemir duruşmada tanık olarak dinlendi. İfadesinde, "Bana 'Sevinç'i taşla öldürdüm' dedi. Sevinç dediği Umıda'dır. Ağabeyim daha önce Umıda'nın kendisini aldattığını bir daha aldatırsa ona bir şey yapacağını bir daha şansı olmayacağını eve bir taş koyduğunu söylemişti. Ben de saçmalama at kadını kapının önüne gitsin demiştim. Olay günü, taşla Sevinç'i öldürdüğünü kollarını da kestiğini söyledi.
Ben inanmadım 'Beni eve götür madem göster' dedim. Bana 'Korkarsın' dedi, korkmayacağımı söyleyince eve gittik. Mutfaktaki bir tane küçük bir deep freeze vardı. Onu açınca iki kolu gördüm ve korkmaya başladım. Daha sonra beni odaya götürdü cesedin üstünde battaniye vardı. Bir ayak ucuna bir de baş kısmına pervaneli soğutucu koymuştu.
"BENİ DE ÖLDÜRÜR DİYE KORKTUM"
Çünkü onun istemediği bir cevap verirsem beni de öldürür diye korktum. Daha sonra olayı kızıma anlattım. O da sanığın oğluna anlattı. Kendisi bir karakolda çalışıyor o da polislere haber verdi" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
45 DAKİKA UĞRAŞMIŞ!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Rıza Beler'in cinayeti 3 aydan beri planladığı belirtildi. Ayrıca 45 dakika boyunca maktûlü öldürmeye uğraştığı, sonrasında ise cesedi ortadan kaldırmayı planladığı anlatıldı.
MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
Beler'in 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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