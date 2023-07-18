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Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Trabzon Şehir Hastanesi yapımı hızla devam ediyor...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Trabzon Şehir Hastanesi yapımı hızla devam ediyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapım aşamasına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımla açıklamada bulundu. Bakan Koca, hastanenin 900 yataklı, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlandığını bildirdi. Videoda hastaneye ilişkin bilgileri aktaran Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Trabzon'da yüksek çıtada bir sağlık hizmeti sunulacak” ifadelerini kullandı.

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