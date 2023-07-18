İstanbul’da trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
İstanbul’da içerisinde hamile kadının bulunduğu otomobilin önüne keserek camları yumruklayan Oğulcan A. ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Aracından inen Oğulcan A., diğer sürücü Orhan Bal'ın otomobilinin camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Otomobil içinde bulunan Bal'ın hamile eşi ve akrabaları da olan biteni korku içinde izledi.
Otomobile yumruklar atan Oğulcan A. bir süre sonra aracına giderek yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sürücü Orhan Bal, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından önceki gün saat 22.00'da Oğulcan A. emniyete giderek olayı gerçekleştiren kişi olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alındı. Olayla ilgili taraflar birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.
Orhan Bal ve Oğulcan A. hakkında 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından iki tarafta serbest bırakıldı. Dünn ise savcılık Oğulcan A. hakkında tekrar gözaltı talimatı verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Oğulcan A.'nın 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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