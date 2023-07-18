Burdur'da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü
YAŞAM İHA
Burdur’un Gölhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan su kuyusu kazısında meydana gelen göçükte Hüseyin Özyalçın isimli vatandaş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Su kuyusu için kepçe ile çalışma yapıldığı sırada kuyu içerisine taşları yerleştirmek için inen 52 yaşındaki Hüseyin Özyalçın'ın üzerine toprak göçtü.
Olay yerindeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla göçüğü açmak için çabalarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gölhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla Özyalçın'ı toprak altından çıkardı. Yapılan kontrolde Özyalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- TFF Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2023 - 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek?
- Galatasaray - Youtube KATIL İZLE! Galatasaray YouTube Katıl nedir, ücretsiz mi, nasıl üye olunur?
- STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 18 Temmuz Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?
- ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! 103. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? egm.gov.tr
- YKS BOŞ kontenjanlar, Taban puanları ve Başarı sıralaması! 160-170-190- 200 puanla alan üniversiteler ve bölümleri! 2-4 yıllık önlisans, lisans…
- 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
- En faziletli Muharrem ayı zikirleri, ayet ve hadisler... Muharrem ayı ilk gecesi yapılacak ibadetler!
- 2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?
- 2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua! Türkçe, Arapça okunuşu...
- Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!
- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Erciyes Üniversitesi taban puanları, 2 - 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması