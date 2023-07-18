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Burdur'da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Burdur’da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü

Burdur’un Gölhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan su kuyusu kazısında meydana gelen göçükte Hüseyin Özyalçın isimli vatandaş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Su kuyusu için kepçe ile çalışma yapıldığı sırada kuyu içerisine taşları yerleştirmek için inen 52 yaşındaki Hüseyin Özyalçın'ın üzerine toprak göçtü.

Olay yerindeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla göçüğü açmak için çabalarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gölhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla Özyalçın'ı toprak altından çıkardı. Yapılan kontrolde Özyalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Özyalçın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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