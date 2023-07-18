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Fırsatçılar iş başında! Bir hafta içinde aynı evin kirası 2 bin lira yükseldi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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Fırsatçılar iş başında! Bir hafta içinde aynı evin kirası 2 bin lira yükseldi...

Kocaeli'de son zamanlarda bazı ev sahipleri satılık ve kiralık konutlara yüksek miktarda zam yaptı. 7 Temmuz'da 18 bin 500 TL'ye ilana konulan kiralık dairenin, aynı hafta içinde fiyatı 2 bin TL yükseltilerek 20 bin 500 TL oldu.

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