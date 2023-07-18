18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da TIR şarampole yuvarlandı: O anlar kamerada

İstanbul'da TIR şarampole yuvarlandı: O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2023
ABONE OL
İstanbul’da TIR şarampole yuvarlandı: O anlar kamerada

İstanbul’un Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, saat sabah saatlerinde Suat Çankır yönetimindeki metal malzeme yüklü TIR'ın önce bir lastiği patladı ardından da şarampole yuvarlandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, saat 11.00 sıralarında Suat Çankır yönetimindeki 34 FL 8465 plakalı metal malzeme yüklü TIR'ın önce bir lastiği patladı.

TIR'ın iki lastiğinin daha patlaması sonrası sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki bariyerleri de aşan TIR şarampole yuvarlandı.

Kazada şoför Suat Çankır kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

Otoyolda kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR'ın şarampole yuvarlanma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA