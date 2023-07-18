Trabzon’da şaşırtan tabela! Gören hangi yöne gideceğini bilemiyor

Her gün 10 kadar kişiye yolu tarif ettiğini belirten çevre sakinlerinden Mürsel Kaya, mahalleye iki yoldan da gidildiğini belirtti.

Kaya, "Çifteköprü Mahallesi'ne iki yoldan da gidilir. Dolayısıyla yol, üst tarafta yine Çifteköprü Mahallesi'nde birleşiyor. Tabelada iki ayrı yöne Çifteköprü yazısı olması yolun hem yolun sağından hem de yolun solundan gidilmesi için. Çifteköprü Mahallesi'ne gitmek isteyen genellikle bana soruyor. Sormayanlar ise yolun yukarı kısmına kadar gidip tekrar geri dönerek bu defa bana soruyor. Dolayısıyla günde 10 kadar kişiye yolu tarif ediyorum, herkes beni tanıyor.Tabela açık adresi gösterilmesi için yazıldı ancak yine de yolu karıştıranlar oluyor. Buradan gidip geri dönenlere, 'neden giderken sormadın' dediğimde o zaman da bana 'yanlış yaptım' diyorlar. Daha sonra yolu tarif ederek istediği yere gönderiyorum. Yol yaklaşık 2-3 kilometre yukarıda birleşiyor" diye konuştu.