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Trabzon'da şaşırtan tabela! Gören hangi yöne gideceğini bilemiyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Trabzon’da şaşırtan tabela! Gören hangi yöne gideceğini bilemiyor

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yol üzerinde bulunan tabela, aynı mahallenin yolunu hem sağ taraftan hem de sol taraftan gidilir şekilde okla gösteriyor. Dışarıdan gelen misafirler doğru yolu bulmak için çevre sakinlerinden yardım alıyor. İşte herkesi şaşırtan tabelanın sırrı...

Şaşkına çeviren haberin adresi Trabzon'un Köprübaşı İlçesi'ydi.

Yol üzerinde bulunan tabela, aynı mahallenin yolunu hem sağ taraftan hem de sol taraftan gidilir şekilde okla gösterdi.

Tabelayı gören sürücüler, şaşkınlığını gizleyemedi. Dışarıdan gelenler doğru yolu bulmak için çevredekilerden yardım almak zorunda kalırken, tabelanın sırrını bölge halkı verdi.

Çevre sakinlerinden Mustafa Öztürk, dışardan gelenlerin bazen yolu şaşırdığını kaydederek, "Mahallemiz çift mahalle, biri alt, biri üst kısımdan oluşuyor. Genellikle dışarıdan gelenler bazen yolu şaşırıyor, biz de kendilerine yolu tarif ediyoruz. Dolayısıyla mahallenin tam yabancısı olanlar için yolu bulmak da zor olabiliyor" dedi.

Her gün 10 kadar kişiye yolu tarif ettiğini belirten çevre sakinlerinden Mürsel Kaya, mahalleye iki yoldan da gidildiğini belirtti.

Kaya, "Çifteköprü Mahallesi'ne iki yoldan da gidilir. Dolayısıyla yol, üst tarafta yine Çifteköprü Mahallesi'nde birleşiyor. Tabelada iki ayrı yöne Çifteköprü yazısı olması yolun hem yolun sağından hem de yolun solundan gidilmesi için. Çifteköprü Mahallesi'ne gitmek isteyen genellikle bana soruyor. Sormayanlar ise yolun yukarı kısmına kadar gidip tekrar geri dönerek bu defa bana soruyor. Dolayısıyla günde 10 kadar kişiye yolu tarif ediyorum, herkes beni tanıyor.Tabela açık adresi gösterilmesi için yazıldı ancak yine de yolu karıştıranlar oluyor. Buradan gidip geri dönenlere, 'neden giderken sormadın' dediğimde o zaman da bana 'yanlış yaptım' diyorlar. Daha sonra yolu tarif ederek istediği yere gönderiyorum. Yol yaklaşık 2-3 kilometre yukarıda birleşiyor" diye konuştu.

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