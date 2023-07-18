İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Herkes mayın sandı gerçek başka çıktı! Salyangoz avlarken buldular
İstanbul Boğazı'nda, bir balıkçının salyangoz avlarken bombaya benzer bir cisim bulduğunu ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. İhbar üzerine bölgeye gelen Sualtı Savunma Komandoları (SAS) suya dalarak cismi kara çıkardı. Yapılan ilk incelemede cismin 1900'lü yıllardan kalma eski tip top mermisi olduğu belirlendi.
Olay dün saat 12.30 sularında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Mısır Caddesi Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri balıkçıların Kireçburnu'nda salyangoz avlarken bombaya benzer bir cisim buldukları ihbarı üzerine harekete geçti.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ve Sualtı Savunma Komandoları (SAS) geldi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, SAS timleri dalgıçları da cisme müdahale etti. SAS timleri dalgıçları cismi büyük bir dikkatle karaya çıkarttı.
Ardından yapılan ön incelemede cismin 50 santimetre uzunluğunda yaklaşık 15 kilogram ağırlığında top mermisi olduğu belirlendi.
1900'lü yıllardan kalma eski tip top mermisi SAS timleri tarafından muhafaza altına alındı.
Balıkçı Seymen Ali Öztürk, "Dünden önceki gün midyeci arkadaşlar sahil güvenliği aradılar. Sahil güvenlik geldi, daldı fakat bulamadı. Dün polis ekipleri tekrar burayı çevirdi. Burada top mermisi olduğunu söylediler. Bir süre sonra komandolar geldi ve 10 dakikada çıkardılar. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Mayın değildi, bomba imha uzmanlarının araştırması sonucu mayın olmadığı ortaya çıktı'' dedi.
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