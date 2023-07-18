İstanbul Boğazı’nda büyük panik! Herkes mayın sandı gerçek başka çıktı! Salyangoz avlarken buldular

Balıkçı Seymen Ali Öztürk, "Dünden önceki gün midyeci arkadaşlar sahil güvenliği aradılar. Sahil güvenlik geldi, daldı fakat bulamadı. Dün polis ekipleri tekrar burayı çevirdi. Burada top mermisi olduğunu söylediler. Bir süre sonra komandolar geldi ve 10 dakikada çıkardılar. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Mayın değildi, bomba imha uzmanlarının araştırması sonucu mayın olmadığı ortaya çıktı'' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN