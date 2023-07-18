Düğün fotoğrafçısı dehşet saçtı! Damadın evini bastı 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı

Akrabalardan Mehmet Sait Atahan yaşananları "Damat benim teyzemin oğlu. Fotoğrafçıya 'Çektiklerini misafirlerime dağıt ama misafirlerden para alma. Kaç tane çektiysen parasını topluca ben vereyim' dedi. Dışarıdan gelen misafirler var. Memleketten gelenler var. Ayıp olur diye düşündü. Fotoğrafçı çocuk da 'Sana ne? Sen kimsin? Sen karışamazsın. Ben çektiğim kişilerin fotoğrafını verip paramı alırım' dedi. Aradan bir yarım saat, 40 dakika falan geçti. Yine o fotoğraf çeken arkadaş aynı şekilde bir tartışmaya girdi. Düğün saat 22.00'de bitti. Eve geldik. Bu arada fotoğraf çekenler damada telefon açmışlar. Damat da konuşmak için onları buraya davet etmiş. Burada tekrar münakaşaya girdiler. Damat da münakaşa görünce evden çıktı. Onun çıktığını görünce başladılar ateş etmeye." sözleriyle anlattı.