Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton...
Isparta'da bulunan 2 bin 500 nüfuslu Deregümü köyünde işsizlik derdi yok! Domates hasadının başlamasıyla birlikte yine komşu köy ve illerden tarım işçisi kiralanırken, bölgede yaklaşık 15 bin ton domates rekoltesi bekleniyor.
Isparta'nın merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretim yapılan domates hasadı başladı. Köydeki nüfusun kadın-erkek çalıştığı seralarda işler yetişmediği için komşu köylerden ve illerden tarım işçisi kiralanıyor. Bu yıl bin dekar alanda domates ekilen örnek köyde yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor.
Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta, domates üretimiyle de dikkat çekiyor. Özellikle merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Deregümü köyünde bu yıl yaklaşık bin dekar alanda yapılan üretimden 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Köyde 13 yıldır seracılık yapan üretici Ali Kahraman nisan ayında dikime başladıklarını belirterek "İlk hasadımız 10 gün önce başladı. 12 dönüm seramız var biz, Beff cinsi domates üretimi yapıyoruz. Biz domates hasadında sekiz işçi olarak çalışıyoruz. Hasat kesimimiz işçi durumuna göre değişiyor" dedi.
Geçen yıla göre bu yıl fiyatların çiftçiler için daha iyi olduğunu dile getiren Kahraman "Geçen yıl 10-12 TL idi domatesin fiyatı bu yıl 23 TL'den açıldı yağmurlardan dolayı tarla domatesi biraz sıkıntı gördüğünden dolayı kapalı alanda yetiştirmek daha kolay oldu. Domatesin bugün ki fiyatı 18 TL fiyatlar ne kadar böyle gider bilmiyorum ama inşallah böyle devam eder. 1 dönümden maliyeti 8-9 TL oluyor. Böyle devam ederse çiftçi güzel para kazanır" dedi.
"BİN DÖNÜM SERADA 15 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ"
Deregümü köyünde bin dönüm serada hasadın başladığını dile getiren Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk "Hasadımız üç buçuk ay devam edecek. Bu yıl bin dönüm serada 15 bin ton rekolte bekliyoruz. Şu anda bizim ürettiğimiz ürünler Ankara, İzmir, İstanbul, gibi büyük şehirlere gidiyor oradan kabzımallar aracılığı ile sofralarımıza kadar ulaşıyor. Bunun haricinde on güne kadar yurt dışı ihracatı başlayacak Rusya ve Ortadoğu ülkeleri Deregümü domatesini tercih ediyor" dedi.
Isparta merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu köyde işsizlik sorunu olmadığını vurgulayan Selçuk "Başka şehirlerden ve köylerden mevsimlik tarım işçileri bu köye geliyor. Türkiye'de ki bütün köylerimizin böyle olmasını istiyorum çünkü biz üretirsek sofralarımızı boş bırakmazsak karnımız doyar ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- YKS sonucu açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Üniversite sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | TYT-AYT-YDT ÖSYM son dakika
- Emekliye zam sonrası maaşa ek 8.500 TL! 4A, 4B, 4C'liye çifte kazanç kapısı açıldı! Son 2 hafta tek yapmanız gereken...
- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
- 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023?
- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
- Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!
- 10 yıl primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülüyle yeni tablo çıktı! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...
- İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
- İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...
- YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU 2023! 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek! Depremzede hibe desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?