Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton...

Geçen yıla göre bu yıl fiyatların çiftçiler için daha iyi olduğunu dile getiren Kahraman "Geçen yıl 10-12 TL idi domatesin fiyatı bu yıl 23 TL'den açıldı yağmurlardan dolayı tarla domatesi biraz sıkıntı gördüğünden dolayı kapalı alanda yetiştirmek daha kolay oldu. Domatesin bugün ki fiyatı 18 TL fiyatlar ne kadar böyle gider bilmiyorum ama inşallah böyle devam eder. 1 dönümden maliyeti 8-9 TL oluyor. Böyle devam ederse çiftçi güzel para kazanır" dedi.