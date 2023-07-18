Erzurum’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 03.27 sıralarında merkez üssü Erzurum olan, yerin 7,02 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.07.18 04:04:03 37.8555 36.3552 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.18 04:01:16 38.1322 37.8028 2.1 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.07.18 03:27:19 39.7873 41.8315 5.0 -.- 4.0 4.0 YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2023.07.18 03:22:02 38.2863 37.1143 5.0 -.- 1.6 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.18 02:51:16 38.3923 38.9745 22.8 -.- 2.5 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.07.18 02:33:35 38.3453 37.4718 2.5 -.- 2.5 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.18 02:13:19 37.0417 27.7122 7.9 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2023.07.18 02:12:22 37.0137 27.7238 4.9 -.- 2.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel