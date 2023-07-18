Erzurum'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'da gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 03.27 sıralarında merkez üssü Erzurum olan, yerin 7,02 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.07.18 04:04:03 37.8555 36.3552 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.18 04:01:16 38.1322 37.8028 2.1 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.18 03:27:19 39.7873 41.8315 5.0 -.- 4.0 4.0 YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2023.07.18 03:22:02 38.2863 37.1143 5.0 -.- 1.6 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.18 02:51:16 38.3923 38.9745 22.8 -.- 2.5 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.18 02:33:35 38.3453 37.4718 2.5 -.- 2.5 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.18 02:13:19 37.0417 27.7122 7.9 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.07.18 02:12:22 37.0137 27.7238 4.9 -.- 2.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.07.18 01:37:23 38.0357 37.5917 5.4 -.- 2.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.18 01:10:02 38.3073 37.2135 5.0 -.- 3.2 3.2 KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.18 00:38:07 38.0230 38.0552 7.1 -.- 2.3 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.17 21:43:20 37.2048 37.0032 3.7 -.- 2.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.17 20:21:55 39.0730 29.8925 4.7 -.- 2.1 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.07.17 18:59:18 38.1910 37.2798 5.7 -.- 2.0 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.17 18:46:14 37.4252 36.9760 2.6 -.- 2.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.17 18:37:37 40.1083 42.4442 5.0 -.- 2.7 -.- PIRALI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
- 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023?
- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
- Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!
- 10 yıl primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülüyle yeni tablo çıktı! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...
- İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
- İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...
- YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU 2023! 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek! Depremzede hibe desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
- E-Okul yetenek sınavı sonuç ekranı 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı? Güzel sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip Liseleri...
- Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! Altın fiyatlarında ok fırladı! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...