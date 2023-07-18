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Cilo’da kırılan buzulların arasında düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Cilo’da kırılan buzulların arasında düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan Hakime Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Hakime Koç'un cesedinin 16 metre, Mehmet Aydın'ın cesedinin ise 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.

Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmaları devam ederken kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 42 kişilik uzman ekibin bulunduğunu, Hakime Koç'un şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasında cansız bedenin bulunup, çıkarıldığını, Mehmet Aydın'ın yerinin de tespit edildiğini ve çıkarılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

18 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Koç'un cesedinin 16 metre, Aydın'ın cesedinin ise 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi. Ekiplerce çıkarılan cenazeler, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan Gülay Avcu'nun 2 gün sonra bilinci yerine geldi.

Tedavisi süren Gülay Avcu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gülay Avcu, eşi Kemal Avcu ve iki arkadaşı ile 20 metrelik uçurumdan düştüklerini belirterek, "Hepinize merhabalar, 16 Temmuz tarihinde Hakkâri Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Cennet Cehennem Yaylası'ndaki Cilo Buzulları bölgesinde buz kütlesi altında kalan iki kişiye, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldığı belirtildi.

İki gün önce bölgeye gezi amacıyla giden 18 kişilik gruptaki 4 kişinin buzulların altında kaldığı, iki kişinin yapılan çalışmalarla sağ olarak kurtarıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Valiliğimiz koordinasyonunda JAK, UMKE, Polis Özel Harekat, Bursa, Sakarya, Erzurum, Van ve Hakkari AFAD ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde, İstanbul'dan buzul ve mağara tecrübesi olan uzmanların da katıldığı çalışmalarla kalan iki vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Kurtarma aşamasında görev alan tüm ekiplere teşekkür eder, vefat eden vatandaşlarımızın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün 3'üncü günde yeniden başlarken kayıp iki kişinin de cansız bedenleri bulundu.

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