Van'da korkutan yangın! Buğday tarlası alev alev yandı
Van’ın Tuşba ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında buğday tarlası alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi.
Buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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