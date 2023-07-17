Kanser olmayan çocuğa 9 seans kemoterapi! Rezaleti bir başka doktor ortaya çıkardı

AMELİYAT GÜNÜ...

Aile, oğullarının kemoterapi aldığı süreç içinde ulaşmayı denediği ancak bir türlü ulaşamadığı bir profesör, babayı arayarak raporları değerlendirebileceği haberini verdi. Küçük çocuğun patoloji ve MR sonuçlarını değerlendiren profesör, kemik kanseri teşhisinin doğru olmadığını belirtti. Bunun üzerine anne ve baba ameliyata iki gün kala Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi ile İstanbul'da özel iki hastaneden de profesörün dediğini doğrular sonuçlar alınca soluğu oğulları için ameliyat hazırlığı yapan hastanede aldılar.