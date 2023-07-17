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Bakan Koca'dan Trabzon Of Devlet Hastanesi paylaşımı: Vatandaştan tam not alıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Bakan Koca’dan Trabzon Of Devlet Hastanesi paylaşımı: Vatandaştan tam not alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 yataklı, 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile hizmet veren Trabzon Of Devlet Hastanesi'nin doktorundan hemşiresine, yemeğinden temizliğine vatandaştan tam not aldığını bildirdi. Bakan Koca, "Of'a yakışan bir hastane" ifadelerini kullandı.

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