İstanbul su tüketiminde tarihi rekor kırdı

Gönderilen mesajda "Sayın abonemiz İstanbul genelinde günlük su tüketimi miktarı 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi minimum seviyeye indirelim. Desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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