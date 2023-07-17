İstanbul su tüketiminde tarihi rekor kırdı
Çöl sıcaklarının yaşandığı İstanbul’da günlük su tüketim miktarı, 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’a kadar inerken İSKİ, tüm zamanların en yüksek su tüketim rekorunun kırıldığını açıklayarak vatandaşları tasarruf yapmaya çağırdı.
Tüm yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklarla birlikte günlük su tüketimi arttı. Kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları büyük ölçüde düşen İstanbul'da günlük su tüketiminin rekor seviyeye ulaşması üzerine İSKİ, abonelerine bir mesaj göndererek su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını istedi.
Gönderilen mesajda "Sayın abonemiz İstanbul genelinde günlük su tüketimi miktarı 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi minimum seviyeye indirelim. Desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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