Ağrı’da korkutan yangın! 3 dönümlük tarla küle döndü
Ağrı’da bir köyde bulunan tarlada bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, 3 dönümlük tarla küle döndü.
Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, 3 dönümlük tarla küle döndü.
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