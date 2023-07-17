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Ağrı’da korkutan yangın! 3 dönümlük tarla küle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Ağrı’da korkutan yangın! 3 dönümlük tarla küle döndü

Ağrı’da bir köyde bulunan tarlada bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.  Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, 3 dönümlük tarla küle döndü.

Ağrı'nın merkeze bağlı Eliaçık köyünde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, 3 dönümlük tarla küle döndü.

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