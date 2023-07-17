Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Kazada, kadın sürücü ile araçtaki çocukları E.S.A. (14), D.A. (5) ve Erdem Aydın (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem Aydın, yaşamını yitirdi.