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Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ile 2 kardeşi yaralandı.

H.B. (33) idaresindeki 07 BDN 051 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi'nde, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazada, kadın sürücü ile araçtaki çocukları E.S.A. (14), D.A. (5) ve Erdem Aydın (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem Aydın, yaşamını yitirdi.

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