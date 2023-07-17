Vicdansız yavru köpeğe işkence etti! Tepki gösterenleri tehdit etti

"SABAH 06.00'DA KÖPEĞİ DÖVMEYE BAŞLIYOR"

F.S.'den şikayetçi olan Filiz Demirtaş, "Köpeğin üzerinde fırça sapı kırdı. Mahallede çocuklar oynuyordu, çocuklar bahçeye girmiş. Köpeğe bağırarak, 'Bir daha bunları bahçeye alacak mısın?' diyerek üzerinde sopa kırdı. Bu kez kendisine tepki verdim. Bana hakaret etti. Ölüm tehditi savurdu. Ben köpeğin ağlamasına dayanamadım. Şikayetçi oldum, hem hakaretten hem de köpeğe şiddetini yazdım. Köpeğin ağlama sesinden uyuyamıyorum. Sabah 06.00'da köpeği dövmeye başlıyor" dedi.