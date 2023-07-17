Vicdansız yavru köpeğe işkence etti! Tepki gösterenleri tehdit etti
Kan donduran olayın adresi İstanbul. Yalnız yaşayan F.S. isimli kadının köpeğini sopa ile dövdüğü öne sürüldü. İddiaya göre, komşularının tepkisi üzerine F.S. köpeğe uyguladığı şiddeti artırdı. İşte vahşetin ayrıntıları...
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yalnız yaşayan F.S.'nin 5 ay önce sahiplendiği yavru köpeği aylarca sopa ile dövdüğü öne sürüldü.
İddiaya göre, komşularının tepkisi üzerine F.S. köpeğe uyguladığı şiddeti artırdı. 5 Temmuz Çarşamba Günü akşam saatlerinde ise F.S.'nin köpeğe sopayla şiddet uyguladığını gören komşusu Filiz Demirtaş, tepki gösterdi.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Demirtaş'ı gören F.S. tehditler savurdu. Görüntülerde, elinde sopa olan F.S.'nin köpeğin peşinden gittiği ve 'Bu köpeği de öldürürüm, sizi de öldürürüm. Akıllı olacaksın.' diye bağırdığı görülüyor.
Bir başka görüntü de ise Gülizar Poyraz, F.S.'nin evinin önünden geçtiği sırada, köpeğin seslerini duydu. Evin bahçesine doğru bakan Poyraz, aç ve susuz bırakıldığını düşündüğü köpeğin sağlık durumunun iyi olmadığını görünce, köpeği cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Polise giderek hem kendisine hem de yavru köpeğe saldırdığı için F.S.'den şikayetçi olan komşusu Filiz Demirtaş, Gazi Polis Karakolu'nda ifade verdi. Sultangazi Belediyesi ekipleri yavru köpeği barınağa götürürken, F.S. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İfadesi alınan F.S. serbest bırakıldı.
"SABAH 06.00'DA KÖPEĞİ DÖVMEYE BAŞLIYOR"
F.S.'den şikayetçi olan Filiz Demirtaş, "Köpeğin üzerinde fırça sapı kırdı. Mahallede çocuklar oynuyordu, çocuklar bahçeye girmiş. Köpeğe bağırarak, 'Bir daha bunları bahçeye alacak mısın?' diyerek üzerinde sopa kırdı. Bu kez kendisine tepki verdim. Bana hakaret etti. Ölüm tehditi savurdu. Ben köpeğin ağlamasına dayanamadım. Şikayetçi oldum, hem hakaretten hem de köpeğe şiddetini yazdım. Köpeğin ağlama sesinden uyuyamıyorum. Sabah 06.00'da köpeği dövmeye başlıyor" dedi.
"KÖPEĞİN ÜZERİNDE KIRILAN SOPAYI GÖRDÜK"
Köpeğin şiddete uğradığını ilk fark edenlerden biri olduğunu belirten Gülizar Poyraz, "Kadın konuşulacak gibi değil. Karşına alıp konuşunca hakarete uğruyorsun. Birinin köpekle ilgilendiğini görünce köpeğe daha fazla şiddet uyguluyor. Zaten köpeğin üzerinde kırılan sopayı da gördük" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!
- Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...
- YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!
- LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!
- Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...
- YKS tercih ekranı ÖSYM! TYT-YDT-AYT 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Her an açıklanabilir! YKS (TYT-AYT-YDT) 2023 bugün (erken) açıklanacak mı, ne zaman? Üniversite sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı!
- Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Terzi 2. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...