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Kağıthane'de korkunç olay! Polis memur şehit oldu! Yürekleri yakan o görüntüler kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Kağıthane’de korkunç olay! Polis memur şehit oldu! Yürekleri yakan o görüntüler kamerada

Son dakika haberi... Kağıthane'de uygulama noktasında ''dur'' ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru, hastanede şehit oldu.

Kağıthane'de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca 'Dur' ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin trafikten men edildiği ve abartı egzozunun bulunduğu belirlendi. Yaralı polis memurunun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA:
Açıklamada, ''Motosiklet sürücüsü O.B. yakalanmış; şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili 'kasten yaralama', 'dur ihtarına uymama' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından başlatılan tahkikat devam etmektedir.'' denildi.

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