Kağıthane’de korkunç olay! Polis memur şehit oldu! Yürekleri yakan o görüntüler kamerada

VALİLİKTEN AÇIKLAMA:

Açıklamada, ''Motosiklet sürücüsü O.B. yakalanmış; şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili 'kasten yaralama', 'dur ihtarına uymama' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından başlatılan tahkikat devam etmektedir.'' denildi.

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