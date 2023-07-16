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Antalya'daki orman yangını kontrol altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Antalya’daki orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangına, Manavgat, Taşağıl ve Serik orman işletme şefliklerine bağlı ekiplerin yanı sıra havadan da 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Hafif rüzgarın da etkisiyle bazı noktalarda alevler yeniden canlandı. Buralara da ekipler hızla müdahale ederek yangının yayılmasını önledi. Yangının yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kısalar Mahallesi Perakende mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 1 helikopterle havadan, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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