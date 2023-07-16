Gökçeada’daki orman yangını kontrol altına alındı! Gün ağarınca zararın boyutu ortaya çıktı
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Dereköy’de dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 16 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü.
7 gündüz, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere 9 helikopter, 4 uçak, 19 arazöz, 2 dozer, 4 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 2 treyler, 18'i teknik personel olmak üzere 98 personel ile yangına müdahale edildi.
Çevre bölgelerden de takviye gönderilen arazözler ve orman işçileri, adaya Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribotla ulaştırıldı. Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu ormanlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bozuk arazideki otluk alanda yangın gece boyu devam etti.
Ekiplerin gece boyu karadan müdahalesinin yanı sıra, gece görüşlü 2 helikopterle yangına müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber diğer helikopterler de yangına müdahaleye devam etti. Yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından saat 08.30 sıralarında yangın kontrol altına alındı.
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