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İzmir’de market deposu yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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İzmir’de market deposu yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, içerisinde mutfak tüplerinin de bulunduğu market deposunda yagın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya kısa süre içerisinde müdahale etti.

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