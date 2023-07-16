Rize'de yaylada kaybolan 5 kişiyi JAK ekibi buldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada kaybolan 5 kişi bulundu. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 5 kişi, ilçe merkezine döndü.
Kale köyüne bağlı Çiçekli Yaylası'na gezmeye giden Ramazan Şimşek, Doğukan Civelek, İsmail Hakkı Turan, Recep Eyüpoğlu ve Berkay Aksoy, bir süre sonra aniden bastıran sis sebebiyle kayboldu.
Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Servisi'ni arayan grup, yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.
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