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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Köy halkı tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Çanakkale’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Köy halkı tahliye edildi

Hatay Belen ve Mersin'deki orman yangılarına havadan ve karadan kesintisiz müdahale devam ederken, bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak ile çalışmalar yürütülürken yerleşim yerlerinden tahliyeler yapıldı.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

TEDBİR AMAÇLI KEMEL KÖYÜNÜN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını Kemel köyüne sıçradı.

Yangın söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri destek veriyor.

Ayrıca Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 211 nüfuslu Kemel köyünde yaşayan vatandaşlar ise tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli KYK yurtlarına yerleştiriliyor.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

500 HEKTARLIK ALANDA YANGIN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale'de tarım arazilerinin olduğu 500 hektarlık bir alanda yangın sürüyor. Şuan da arkadaşlarımız gece görüşlü hava araçlarıyla ve kara araçlarıyla yangına müdahale ediyor" açıklamasını yaptı.

A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'de çıkan orman yangının olduğu bölgeden canlı yayında son gelişmeleri aktardı:

Etkili olan yangın nedeniyle köy boşaltıldı. Yangının çıktığı andan itibaren ilk 10 dakika içerisinde yangına müdahale edildi. Havadan helikopter ve su uçaklarıyla yangını bastırma çalışmaları başladı. Yangın yaklaşık 1.5-2 saat içerisinde yaklaşık 20 km alana yayıldı. An itibarıyla çıkan yangın rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle devam ediyor.

Yüksek sayıda hayvanların bulunduğu alanlara anında müdahale edildi ve oradaki can kaybına engel olundu. Tüm gün boyunca çalışmalar devam etti ve hala daha devam ediyor. Rüzgarın çok sert esmesi yangının kısa sürede büyümesine sebep oldu. 250 civarı hanesi olan bu köyde vatandaşlar tahliye edildi. Çanakkale'deki vakıf yurtlarına götürüldüler.

Hatay’da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını

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