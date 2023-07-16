Çanakkale’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Köy halkı tahliye edildi

500 HEKTARLIK ALANDA YANGIN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale'de tarım arazilerinin olduğu 500 hektarlık bir alanda yangın sürüyor. Şuan da arkadaşlarımız gece görüşlü hava araçlarıyla ve kara araçlarıyla yangına müdahale ediyor" açıklamasını yaptı.

A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'de çıkan orman yangının olduğu bölgeden canlı yayında son gelişmeleri aktardı:

Etkili olan yangın nedeniyle köy boşaltıldı. Yangının çıktığı andan itibaren ilk 10 dakika içerisinde yangına müdahale edildi. Havadan helikopter ve su uçaklarıyla yangını bastırma çalışmaları başladı. Yangın yaklaşık 1.5-2 saat içerisinde yaklaşık 20 km alana yayıldı. An itibarıyla çıkan yangın rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle devam ediyor.

Yüksek sayıda hayvanların bulunduğu alanlara anında müdahale edildi ve oradaki can kaybına engel olundu. Tüm gün boyunca çalışmalar devam etti ve hala daha devam ediyor. Rüzgarın çok sert esmesi yangının kısa sürede büyümesine sebep oldu. 250 civarı hanesi olan bu köyde vatandaşlar tahliye edildi. Çanakkale'deki vakıf yurtlarına götürüldüler.