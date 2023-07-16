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Düzce'de otomobil ile Karayolları işçilerini taşıyan kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Düzce’de otomobil ile Karayolları işçilerini taşıyan kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, otomobil ile Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 11'i işçi, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleler yapıldı.

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