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Sivas'ta feci kaza! Devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Sivas’ta feci kaza! Devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü

Feci kaza sabah saatlerinde Sivas'ta meydana geldi. Devrilip refüje çıkan otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Turgut Albayrak ile yanındaki 48 yaşındaki Erdal Dolgun hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta yaşanan kaza, saat 06.30 sularında, Yıldızeli ilçesi Mumcuçiftliği köyü yakınlarındaki Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi.

Yıldızeli'den Sivas istikametine giden Turgut Albayrak yönetimindeki 54 AEZ 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aracın refüje çıktığı kazada sürücü Albayrak ile yanındaki Erdal Dolgun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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