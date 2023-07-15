Sivas’ta tatil dönüşü facia! Bir aile yok oldu

Kamyon, önüne aldığı taksiyi yaklaşık 50 metre sürükledi. Kaza sonucu taksi sürücüsü Engin Polat ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden 45 yaşındaki Abdulkadir Ünsal ile eşi 37 yaşındaki Zeynep Ünsal ve kızları 12 yaşındaki Zeynep Bilge Ünsal olay yerinde hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Ayşe Buğlem Ünsal ise ağır yaralandı.