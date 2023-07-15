Sivas'ta tatil dönüşü facia! Bir aile yok oldu
Korkunç kaza sabah saatlerinde Sivas’ta meydana geldi. Kavşakta taksi ile kamyonunun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Bir ailenin yok olduğu kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Sivas-Erzincan çevre yolu köprülü kavşağında yaşandı. Alanya'da tatil yaptıktan sonra otobüsle kente dönen ve otogarda inen aileyi taşıyan Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı taksi, köprülü kavşakta kentteki sebze halinden aldığı ürünleri Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine götürmek üzere yola çıkan Emrah Gürbüz yönetimindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kamyon, önüne aldığı taksiyi yaklaşık 50 metre sürükledi. Kaza sonucu taksi sürücüsü Engin Polat ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden 45 yaşındaki Abdulkadir Ünsal ile eşi 37 yaşındaki Zeynep Ünsal ve kızları 12 yaşındaki Zeynep Bilge Ünsal olay yerinde hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Ayşe Buğlem Ünsal ise ağır yaralandı.
Yaralı çocuk ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu bildirildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
VALİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Olayın ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de kaza yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.
Burada kazayla ilgili açıklama yapan Vali Şimşek, "Kazada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1'i ağır aralı durumda. Yapılan ilk incelemede taksinin kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kazanın gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Yaralımız hastanede. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aile sanıyorum Alanya'dan tatilden dönüyormuş. Sivas'ta ikamet eden bir aile. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?
- YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
- ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması! YKS 2023 tercih sıralaması...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?
- 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLÜ! 15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri - mesajları...
- Mauro İcardi'ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray'a transferi askıya...
- AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Emekliye zamlı promosyon tablosu netleşti! %25 zam + ek ödeme sonrası güncellendi! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar emekliler...
- Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Tarımsal destekleme ne zaman yatacak?
- Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...
- ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?