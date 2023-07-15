Samsun'da kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü
Samsun’da miras paylaşımı sebebiyle kardeşler arasında kavga çıktı. Ağabey, tartıştığı 2 kız kardeşini ve tapu memurunu tüfekle öldürdü, yeğenini ağır yaraladı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
70 yaşındaki Cavit Aşkın, yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri 60 yaşındaki Ayşe Ergen, 47 yaşındaki Nuran Topal ile yeğeni 44 yaşındaki Murat Ergen ve tapu kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.
CEZAEVİNDEN GEÇEN YIL ÇIKTI
Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Cavit Aşkın'ın yeğeni Murat Ergen ve tapu kadastro görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan tapu kadastro memuru Mert Işık da hayatını kaybetti.
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