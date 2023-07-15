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Samsun'da kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Samsun’da kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü

Samsun’da miras paylaşımı sebebiyle kardeşler arasında kavga çıktı. Ağabey, tartıştığı 2 kız kardeşini ve tapu memurunu tüfekle öldürdü, yeğenini ağır yaraladı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Samsun'un Terme ilçesinde miras kavgasında katliam yaşandı. Olay ilçeye bağlı Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak'ta meydana geldi. 9 kardeşin anneleri geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan miras paylaşımı nedeniyle kavga çıktı.

70 yaşındaki Cavit Aşkın, yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri 60 yaşındaki Ayşe Ergen, 47 yaşındaki Nuran Topal ile yeğeni 44 yaşındaki Murat Ergen ve tapu kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.

CEZAEVİNDEN GEÇEN YIL ÇIKTI

Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Cavit Aşkın'ın yeğeni Murat Ergen ve tapu kadastro görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan tapu kadastro memuru Mert Işık da hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan zanlı Cavit Aşkın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yakalandı.

Cavit Aşkın'ın uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği ve geçen yıl çıktığı öğrenildi.

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