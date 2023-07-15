Samsun’da kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü

CEZAEVİNDEN GEÇEN YIL ÇIKTI

Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Cavit Aşkın'ın yeğeni Murat Ergen ve tapu kadastro görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.