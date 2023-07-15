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Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı

Kocaeli'nin İzmir ilçesinde gece kulübünde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga neticesinde bir kişi sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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