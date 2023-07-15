Hatay'da deprem konutları son aşamada! Sırada köy evleri var
6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen Hatay’ın Altınözü ilçesinde, deprem konutlarında sona yaklaşılırken, köy evleri için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Asrın felaketinin üzerinden 5 ay geçti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından devletin tüm imkanları büyük yıkımların yaşandığı 11 kent için seferber edildi.
Zorlu süreçte bakanlar, kurumlar, kuruluşlar, STK'lar, Mehmetçik büyük bir mücadele ortaya koydu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bir yandan beslenme ihtiyaçları karşılandı, bir yandan çadır ve konteynerler kuruldu, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Öte yandan afet konutları için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.
Önceki doğal afetlerde olduğu gibi asrın felaketinde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanmasına yönelik söz verildi.
Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.
MEHMET ÖZHASEKİ YENİ DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI
Öyle ki, hız kesmeden çalışmalara başlandı ve konutlar hızla yükselmeye başladı.
Uygun zeminde ve mimari yapıya uygun inşa edilen konutlarda ise adeta sona gelindi.
Seçim sonrası yeni dönemde Bakanlık görevine yeniden getirilen Mehmet Özhaseki, çalışmalara ilk olarak afet bölgesinden başladı.
Bu kapsamda çalışmaları yakından takip eden Özhaseki, depremzedeler için yeni bir projeyi hayata geçirdi.
Yeni destek paketinin adı 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.
AFET KONUTLARINDA SONA GELİNDİ
Arka planda projeler devam ederken, kentlerde ise konutların yapımı hızla devam ediyor.
Bir çalışma da afetten büyük ölçüde etkilenen Hatay'da yürütülüyor.
Kentin birçok ilçesinde makineler çalışıyor. Merkezlerde afet konutları bitme seviyesine geldi.
Altınözü ilçesinde TOKİ eliyle inşa edilen konutlar yakın zamanda teslim edilecek.
KÖY EVLERİNİN TEMELİ ATILDI
Boynuyoğun Mahallesi'nde ise köy evlerinin çalışmalarına başlandı.
Burada temeli atılan 69 köy evi için 17 blokta temel atıldı.
Köy evlerinin 122 metrekare ile 130 metrekare arasında değiştiğine ve evlerin bir kısmında da ahır olduğu belirtildi.
5 FARKLI TİPTE TASARLANDI
Bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlanan köy evlerinde tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3+1 oda sayısında planlandı.
Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, parklarıyla bir yaşam alanı olacak olan yeni yaşam alanının yapımı hummalı bir şekilde sürüyor.
GAZİANTEP'İN KÖY EVLERİ TESLİM EDİLDİ
Depremin büyük yıkıma yol açtığı kentlerden biri de Gaziantep oldu.
Nurdağı ilçesinde yapımı iki ayda tamamlanan köy tipi evler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.
Her bir ayrıntının düşünüldüğü evlerde vatandaşlara evler mobilyalı bir şekilde verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe - Neftçi Bakü canlı izle! Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz'da sela neden okunur, anlamı nedir?
- SSK-SGK, Bağkur'a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?
- 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis'ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...
- 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?
- YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
- ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması! YKS 2023 tercih sıralaması...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?
- 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLÜ! 15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri - mesajları...
- Mauro İcardi'ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray'a transferi askıya...