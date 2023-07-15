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Sıcaklardan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti! Yasak dinlemediler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Sıcaklardan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti! Yasak dinlemediler...

İstanbul'da son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti. Vatandaşlar, akşam saatlerinde yasak olmasına rağmen Caddebostan Plajı'nda denize girdiler.

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