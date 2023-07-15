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Serinlemek için girdiği gölette can verdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Serinlemek için girdiği gölette can verdi!

Çankırı’nın Orta ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

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