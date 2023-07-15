Al-sat videosuyla gündem olmuştu, bakanlık cezayı kesti!

TAMAMEN İRONİ

Meşe yaptığı paylaşımların tamamen ironi olduğunu iddia ederken "Videolarımda araç ticaretindeki sorunları, sistemdeki çarpıklıkları ve aksaklıkları ironi yaparak insanlara aktarmaya çalışıyorum. 'Al-Sat' ismiyle çektiğim videolar tamamen ironi. Ancak, birçok insan bunu gerçek sandı ve bana tepki gösterdi. İroni yaptığımı anlayan kişiler ise sistemin ne kadar açıklarla dolu olduğunu, bir otomobilin fiyatının hiçbir zahmete girmeden organize şekilde nasıl artırılabildiğini görünce şaşırdılar." ifadelerini kullandı.

SAHTE İLANLARLA GERÇEK İLANIN FİYATINI DÜŞÜK GÖSTERİYOR

Meşe'nin tepki çeken video serisinden birkaç örnek ise şu şekilde:

İkinci el otomobil satın alan Meşe, aldığı aracı ilan sitesine koyduğunda, aracı benzerlerinden daha yüksek bir fiyata aldığını fark ediyor. Bu şekilde aracını istediği fiyattan satamayacağını anlıyor. Satmak istediği araca benzer araçların fotoğraflarını bularak ilan sitesine onlarca sahte ilan veriyor ve fiyatları şişiriyor. Böylece kendi aracının fiyatı daha düşük kaldığı için hızla satılıyor.