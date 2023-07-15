Al-sat videosuyla gündem olmuştu, bakanlık cezayı kesti!
Sosyal medyada "alt-sat" yaparak tek seferde 135 bin lira kar ettiğini iddia eden ve bunu gerçekleştirmek için yaptığı hileleri videoyla anlatan M.M. isimli şahıs için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Türkiye'nin konuştuğu kişiye 300 bin TL ceza kesti.
İkinci el araç piyasası gözünü para hırsı bürümüş kişiler tarafından her geçen gün biraz daha yükseliyor. Araç alım satımını ihtiyaçtan çok ticarete dökerek fiyat balonunu şişiren kişiler için Ticaret Bakanlığı'nın mevcutta çalışmaları bulunuyor. Bakanlığın neye karşı mücadele ettiğinin en somut örneği ise M. Meşe isimli bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video ile görünür oldu.
BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİREN PAYLAŞIM
Meşe'nin paylaşımı üzerinden birçok kullanıcı Bakanlığa çağrıda bulundu. Paylaşımların ardından Ticaret Bakanlığı, Metehan Meşe hakkında inceleme başlattı.
300 BİN TL CEZA KESİLDİ
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, videoyu çeken M.M. isimli şahsa 300 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Öte yandan M.M'nin 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.
BİR SENEDE 17 ADET TAŞIT SATMIŞ
Gürcan'ın açıklaması şu şekilde: "Sosyal medya platformlarında taşıt satışına ilişkin video yayımlayan M.M. isimli şahsın kimlik bilgileri yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir. 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği Bakanlığımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi Sistemi kayıtlarından tespit edilmiş olup, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir.
PARA CEZASI ÜST SINIRDAN KESİLDİ
Bu kapsamda, bahsi geçen şahıs hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce idari para cezası üst sınırı olan 300 Bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışlarının vergi ziyaı açısından incelenmesi amacıyla, bahsi geçen şahsın 2022 ve 2023 yıllarındaki taşıt alım satım bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığıyla paylaşılacaktır.
DENETİMLER SÜRDÜRÜLECEK
Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemlerle tüketicilerimizi mağdur eden kişi ve kuruluşlara geçit vermeyecek, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
NOTERDE HİLE: SATIŞI DÜŞÜK GÖSTERME
Meşe, ikinci el otomobili 600 bin TL'ye satın alıyor. Daha sonra şehirdeki ikinci el araç pazarında bu aracı satışa çıkarıyor. Birkaç arkadaş pazarda hazır tutuluyor. Potansiyel alıcı geldiği zaman müşteri kılığındaki satıcının arkadaşları araçla ilgilenirmiş gibi yapılarak fiyat yükseltiliyor. 600 bin TL'ye alınan araç 745 bin TL'ye satılıyor. Ancak, noterde satış 601 bin TL olarak gösteriliyor. Böylece yüzde 18 olan KDV daha düşük tutuluyor. Al-sat'çı yakıt, ekspertiz ve noter masrafları çıkarıldığında 135 bin TL kâr elde ediyor.
TAMAMEN İRONİ
Meşe yaptığı paylaşımların tamamen ironi olduğunu iddia ederken "Videolarımda araç ticaretindeki sorunları, sistemdeki çarpıklıkları ve aksaklıkları ironi yaparak insanlara aktarmaya çalışıyorum. 'Al-Sat' ismiyle çektiğim videolar tamamen ironi. Ancak, birçok insan bunu gerçek sandı ve bana tepki gösterdi. İroni yaptığımı anlayan kişiler ise sistemin ne kadar açıklarla dolu olduğunu, bir otomobilin fiyatının hiçbir zahmete girmeden organize şekilde nasıl artırılabildiğini görünce şaşırdılar." ifadelerini kullandı.
SAHTE İLANLARLA GERÇEK İLANIN FİYATINI DÜŞÜK GÖSTERİYOR
Meşe'nin tepki çeken video serisinden birkaç örnek ise şu şekilde:
İkinci el otomobil satın alan Meşe, aldığı aracı ilan sitesine koyduğunda, aracı benzerlerinden daha yüksek bir fiyata aldığını fark ediyor. Bu şekilde aracını istediği fiyattan satamayacağını anlıyor. Satmak istediği araca benzer araçların fotoğraflarını bularak ilan sitesine onlarca sahte ilan veriyor ve fiyatları şişiriyor. Böylece kendi aracının fiyatı daha düşük kaldığı için hızla satılıyor.
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