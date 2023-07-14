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Yerebatan Sarnıcı’nda kimyasal koku paniği! Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Yerebatan Sarnıcı’nda kimyasal koku paniği! Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi

Fatih’te bulunan Yerebatan Sarnıcı’nda, 76 ülke başkonsolosu ve konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde bazı davetliler tarafından kimyasal koku fark edilince olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığını tespit eden ekipler, olay yerinden ayrıldı.

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