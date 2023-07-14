İstanbul Tuzla'da fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı
Son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'da bulunan kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 00.10 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesi içindeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi. İlk belirlemelere göre, hava sıcaklığına bağlı basınç sonucu, kimyasal maddelerde oluşan tepkimeler yangına sebep oldu. Kimyasal maddeler yanmaya başladıktan sonra, alevler kısa süre içerisinde tüm fabrikaya yayıldı. Çıkan yangın esnasında fabrika içinden patlama sesleri duyuldu.
Tuzla OSB'ye bağlı güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülürdü. Ölü ya da yaralının olmadığı yangına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.
Öte yandan, Tuzla Kaymakamı Ali Akça da fabrikadaki yangını yerinde incelemek için olay yerine geldi. Kaymakam Ali Akça, yaptığı incelemelerinin ardından şu açıklamalarda bulundu: "Ben-kim isimli kimyasal bir tesiste meydana gelen yangın saat 00.10 sularında meydana geldi. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye seri bir şekilde olay yerine geliyor. Çok şükür herhangi bir yaralanan yok, can kaybı yok, dumandan etkilenen yok. Şu an itibariyle arkadaşlarımız yangının tamamıyla kontrol altına alındığını söylediler. Muhtelif kimyasal ve tutkal yapıştırıcısı üreten bir iş yeri burası, dolayısıyla arkadaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi konunun dramatik, travmatik bir olaya dönüşmesini önledi. Yine itfaiyenin kalibrasyonlu ölçüm cihazları ile yapmış oldukları ölçümlerde de herhangi bir olumsuz gaz salınımı olmadığını tespit ettiler. Tekrar geçmiş olsun."
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