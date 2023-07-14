İstanbul Tuzla’da fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı

Öte yandan, Tuzla Kaymakamı Ali Akça da fabrikadaki yangını yerinde incelemek için olay yerine geldi. Kaymakam Ali Akça, yaptığı incelemelerinin ardından şu açıklamalarda bulundu: "Ben-kim isimli kimyasal bir tesiste meydana gelen yangın saat 00.10 sularında meydana geldi. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye seri bir şekilde olay yerine geliyor. Çok şükür herhangi bir yaralanan yok, can kaybı yok, dumandan etkilenen yok. Şu an itibariyle arkadaşlarımız yangının tamamıyla kontrol altına alındığını söylediler. Muhtelif kimyasal ve tutkal yapıştırıcısı üreten bir iş yeri burası, dolayısıyla arkadaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi konunun dramatik, travmatik bir olaya dönüşmesini önledi. Yine itfaiyenin kalibrasyonlu ölçüm cihazları ile yapmış oldukları ölçümlerde de herhangi bir olumsuz gaz salınımı olmadığını tespit ettiler. Tekrar geçmiş olsun."

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